Гриша Усенко - зверь роллер спорта из команды XSA.

Что делать, если существующего оборудования не хватает для твоих трюков? Конечно же, построить своё!

В поисках высоких полетов и больших гэпов Гриша меняет правила игры и отправляется кататься на настоящую трассу для MTB слоупстайла в Краснодаре.

Grigoriy Usenko – the beast of roller sport from XSA Team.

What should you do, when existing set-ups do not fit your ambitions? Build your own, of course!

Is search for higher airs and bigger games, Grisha changes the rules of roller game, taking his sport to the real MTB Slopestyle course in Krasnodar.

Set up: XSA Ramps

Production: XSA Media

Location: Russia, Krasnodar, XSA Backyard