More info at framebox.de/dissonance

The making of the music and sound: vimeo.com/140543116

Written, directed and produced by

TILL NOWAK - framebox.com

CAST

PIANIST: ROLAND SCHUPP

MOTHER: NINA PETRI

DAUGHTER: HANNAH HEINE

DOCTOR: KLAUS ZEHRFELD

NARRATOR: LESLIE BARANY

POLICEMAN: RALF GOGOLIN

PIANO SALESMAN: OTTOKAR REIMANN

CINEMATOGRAPHY: IVAN ROBLES MENDOZA

DESIGN, CG, VFX, ANIMATION: TILL NOWAK

CHARACTER ANIMATION: MALTE LAUINGER, TILL NOWAK

CHARACTER MODELLING AND RIGGING: MALTE LAUINGER

EDITING: PHILIPP HAHN, TILL NOWAK

LINE PRODUCER: SVENBO

ASSOCIATE PRODUCER: DETAiLFILM – FABIAN GASMIA & HENNING KAMM

PRODUCTION COORDINATOR: KIAN MONDIAL, FELIX SCHUCH

PRODUCTION ASSISTANT: FINN KALK

ORIGINAL SCORE: OLAF TARANCZEWSKI & FRANK ZERBAN

PIANO CONCERTS WRITTEN AND PERFORMED BY OLAF TARANCZEWSKI

ELECTRONIC BEATS & SYNTHESIZER SOUND DESIGN BY FRANK ZERBAN

SOUND DESIGN & MIX: ANDREAS RADZUWEIT

ASSISTANT DIRECTOR: CHRISTIAN SCHLEISIEK

LIGHTING (LIVE ACTION): STEFFEN DOLLHOPF, JANA PAPE,

MATTHIAS LAWETZKY, JONATAN SCHWENK

CAMERA ASSISTENT: FELIX SCHMILINSKY

MAKE-UP: ANNA POKRYWIEC

COSTUME: HEIDRUN SCHWANTGE

SOUND RECORDING: MARTIN GERIGK

PUPPET MAKER: BALVES

SET DESIGN (LIVE ACTION): LAURA MATT, LUKASZ LAWICKI

ADDL. HAIR ANIMATION: GUNTER FREESE

COLOR GRADING: RONNEY AFORTU BVK

FOLEY ARTIST: HEINRICH-DIETER HEBBEN

PIANO HAND DOUBLE: MARTIN RICHTER

CHILD COACHING: MARITTA FLIEGE

CRANE OPERATOR: GUIDO THEIS

DATA WRANGLER: TAREK RÖHLINGER

STREET ORGAN PROP: RUDOLF NOWAK, ANDREAS PANDIS

TILL NOWAK, RUDOLF ZAUN

HOSPITAL: DIALYSEZENTRUM AM BRANDT, MAINZ

SCRIPT CONSULTING:

PHILIPP HAHN WOLFGANG KIRCHNER NIKIAS CHRYSSOS

PSYCHOLOGICAL STORY CONSULTING: CHRISTA HORBACH, WALTER MÜLLER

HAPPY FAMILY POSTER: STOCKYIMAGES, ICETEAIMAGESF,

ST-FOTOGRAF – FOTOLIA.COM

EQUIPMENT RENTAL: MBF FILMTECHNIK, HAMBURG

PILLE FILMGERÄTEVERLEIH, WIESBADEN

PERCUSSION: BENEDIKT STEHLE

BASSKLARINETTE: CHRISTIAN BIEGAI

PIANO EQUIPMENT RENTAL: JUST MUSIC PIANOGALERIE, UWE BAEYER

EXTRAS:

CARLA ALVES

LENNART BAUER

THOMAS BAUMGARTEN

KLAUS BIERBAUM

ELSA BLÖBAUM

MARC BRÜGGEMANN

CONNY BÜERMANN

MARCO FEILBACH COLLAZO

JENNIFER GELARDO

HOLLY ERNESTUS

HENRY ERNESTUS

SASCHA KOETH

MARTHA LANGE

LISA LANGE

ZOE LAUINGER

DIETER LANGE

MIO LAUINGER

RUDOLF NOWAK

MARGIT RUPERTUS

MONIKA WOLFENSTÄDTER

MARTIN RICHTER

LENI & FERDINAND REMY

ALMUTH RUSSEL

TASSILO SACK

URSEL SCHAFFER

ANNIKA SCHATTO

THOMAS SCHATTO

CRISTINA SCHMIDT

DANIEL SEIDENEDER

BRIDGET SKAHILL

CHRISTOPHER STEINER

BEN RANON STEINER

JOHANNE STEINER

RAIS AKHTAR-TUMPACH

REGINE WALGENBACH

REGINA TUMPACH

ANNA ZEISLMEIER



KIDS DRAWINGS:

LEON BOCKARD

LAURA HEINRICH

SEBASTIAN LANTZSCH

TIMO MARTENS

JOHANNA MENEKSE

LUKAS MENGEL

MARCEL MEYER

SILVIA SINGER

SAMUEL SPRIESTERSBACH

BEN RANON STEINER

MENEKSE TUTAK-TOMAY

JESSICA UBOGU

SELINA VORNDRAN

LEA WEITMANN

KATJA WITTKOWSKI

LUCCA WINTERNHEIMER

JOHANNA WLOCZYK

JIL ZERBAN

LARA ZIRFAS



SPECIAL THANKS

SAIKA AND NELLI NOWAK

CLAUS FRIEDE

TINA HEINE

CHRISTIAN BURGDORFF

VERITÉ FILMS - DONALD ROMAN LOPEZ, RENÉ VEILLEUX

SALAMI STUDIOS POST PRODUCTION, NORTH HOLLYWOOD, CA

MARK MERCADO

ROCK SHRIMP PRODUCTIONS, NYC

CINDY ROBINSON

KIRK THORNTON

FH MAINZ – ANJA STÖFFLER

DROPOUT FILMS

THE GERMAN WAHNSINN

PHILIPP FEIT

CHRISTOPHER DENK – AHOII

ULF GROOTE

JÜRGEN HEINL

MICHAEL KRÜGER

ELISABETH GLACHANT FONTAINE

KARL-HEINZ HOFMANN

EVANGELIA KARAKOLIOU

LIOKO MEXIKANER

ROBERT LUND

JENS KIEFER

HOTEL GRAND ELYSSÉE HAMBURG

ANNA MASON

GISELA UND ROLF NIEMEYER

MUSIK ALEXANDER - FRAU MEYER-WILL

ULRIKE HANTEL, CLEMENS STRUGALLA

BERND MEYER

ANNE MOHR

ALVA, LENE AND SEBASTIAN PEDERSEN

PIOTR POGORZAŁY

PHILIPP RUMPF

DR. GABOR SAJTHY

DR. MARK SAJTHY

DR. ÖRS SAJTHY

STEFAN SARATANU

NILS WÜLKER

JOACHIM WINZER

GARY FALCONE

REGINA GIBSON-BROOME

MARC SCHMIDT

ROBIN TAYLOR

NICO GAROFOLO

JESICA WOLFFE

SUBS – THORSTEN BIRK

BENJAMIN WÜPPER

CREATED WITH HP WORKSTATIONS

GEFÖRDERT VON DER FILMFÖRDERUNG HAMBURG-SCHLESWIG HOLSTEIN

© Till Nowak