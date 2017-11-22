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The making of the music and sound: vimeo.com/140543116
Written, directed and produced by
TILL NOWAK - framebox.com
CAST
PIANIST: ROLAND SCHUPP
MOTHER: NINA PETRI
DAUGHTER: HANNAH HEINE
DOCTOR: KLAUS ZEHRFELD
NARRATOR: LESLIE BARANY
POLICEMAN: RALF GOGOLIN
PIANO SALESMAN: OTTOKAR REIMANN
CINEMATOGRAPHY: IVAN ROBLES MENDOZA
DESIGN, CG, VFX, ANIMATION: TILL NOWAK
CHARACTER ANIMATION: MALTE LAUINGER, TILL NOWAK
CHARACTER MODELLING AND RIGGING: MALTE LAUINGER
EDITING: PHILIPP HAHN, TILL NOWAK
LINE PRODUCER: SVENBO
ASSOCIATE PRODUCER: DETAiLFILM – FABIAN GASMIA & HENNING KAMM
PRODUCTION COORDINATOR: KIAN MONDIAL, FELIX SCHUCH
PRODUCTION ASSISTANT: FINN KALK
ORIGINAL SCORE: OLAF TARANCZEWSKI & FRANK ZERBAN
PIANO CONCERTS WRITTEN AND PERFORMED BY OLAF TARANCZEWSKI
ELECTRONIC BEATS & SYNTHESIZER SOUND DESIGN BY FRANK ZERBAN
SOUND DESIGN & MIX: ANDREAS RADZUWEIT
ASSISTANT DIRECTOR: CHRISTIAN SCHLEISIEK
LIGHTING (LIVE ACTION): STEFFEN DOLLHOPF, JANA PAPE,
MATTHIAS LAWETZKY, JONATAN SCHWENK
CAMERA ASSISTENT: FELIX SCHMILINSKY
MAKE-UP: ANNA POKRYWIEC
COSTUME: HEIDRUN SCHWANTGE
SOUND RECORDING: MARTIN GERIGK
PUPPET MAKER: BALVES
SET DESIGN (LIVE ACTION): LAURA MATT, LUKASZ LAWICKI
ADDL. HAIR ANIMATION: GUNTER FREESE
COLOR GRADING: RONNEY AFORTU BVK
FOLEY ARTIST: HEINRICH-DIETER HEBBEN
PIANO HAND DOUBLE: MARTIN RICHTER
CHILD COACHING: MARITTA FLIEGE
CRANE OPERATOR: GUIDO THEIS
DATA WRANGLER: TAREK RÖHLINGER
STREET ORGAN PROP: RUDOLF NOWAK, ANDREAS PANDIS
TILL NOWAK, RUDOLF ZAUN
HOSPITAL: DIALYSEZENTRUM AM BRANDT, MAINZ
SCRIPT CONSULTING:
PHILIPP HAHN WOLFGANG KIRCHNER NIKIAS CHRYSSOS
PSYCHOLOGICAL STORY CONSULTING: CHRISTA HORBACH, WALTER MÜLLER
HAPPY FAMILY POSTER: STOCKYIMAGES, ICETEAIMAGESF,
ST-FOTOGRAF – FOTOLIA.COM
EQUIPMENT RENTAL: MBF FILMTECHNIK, HAMBURG
PILLE FILMGERÄTEVERLEIH, WIESBADEN
PERCUSSION: BENEDIKT STEHLE
BASSKLARINETTE: CHRISTIAN BIEGAI
PIANO EQUIPMENT RENTAL: JUST MUSIC PIANOGALERIE, UWE BAEYER
EXTRAS:
CARLA ALVES
LENNART BAUER
THOMAS BAUMGARTEN
KLAUS BIERBAUM
ELSA BLÖBAUM
MARC BRÜGGEMANN
CONNY BÜERMANN
MARCO FEILBACH COLLAZO
JENNIFER GELARDO
HOLLY ERNESTUS
HENRY ERNESTUS
SASCHA KOETH
MARTHA LANGE
LISA LANGE
ZOE LAUINGER
DIETER LANGE
MIO LAUINGER
RUDOLF NOWAK
MARGIT RUPERTUS
MONIKA WOLFENSTÄDTER
MARTIN RICHTER
LENI & FERDINAND REMY
ALMUTH RUSSEL
TASSILO SACK
URSEL SCHAFFER
ANNIKA SCHATTO
THOMAS SCHATTO
CRISTINA SCHMIDT
DANIEL SEIDENEDER
BRIDGET SKAHILL
CHRISTOPHER STEINER
BEN RANON STEINER
JOHANNE STEINER
RAIS AKHTAR-TUMPACH
REGINE WALGENBACH
REGINA TUMPACH
ANNA ZEISLMEIER
KIDS DRAWINGS:
LEON BOCKARD
LAURA HEINRICH
SEBASTIAN LANTZSCH
TIMO MARTENS
JOHANNA MENEKSE
LUKAS MENGEL
MARCEL MEYER
SILVIA SINGER
SAMUEL SPRIESTERSBACH
BEN RANON STEINER
MENEKSE TUTAK-TOMAY
JESSICA UBOGU
SELINA VORNDRAN
LEA WEITMANN
KATJA WITTKOWSKI
LUCCA WINTERNHEIMER
JOHANNA WLOCZYK
JIL ZERBAN
LARA ZIRFAS
SPECIAL THANKS
SAIKA AND NELLI NOWAK
CLAUS FRIEDE
TINA HEINE
CHRISTIAN BURGDORFF
VERITÉ FILMS - DONALD ROMAN LOPEZ, RENÉ VEILLEUX
SALAMI STUDIOS POST PRODUCTION, NORTH HOLLYWOOD, CA
MARK MERCADO
ROCK SHRIMP PRODUCTIONS, NYC
CINDY ROBINSON
KIRK THORNTON
FH MAINZ – ANJA STÖFFLER
DROPOUT FILMS
THE GERMAN WAHNSINN
PHILIPP FEIT
CHRISTOPHER DENK – AHOII
ULF GROOTE
JÜRGEN HEINL
MICHAEL KRÜGER
ELISABETH GLACHANT FONTAINE
KARL-HEINZ HOFMANN
EVANGELIA KARAKOLIOU
LIOKO MEXIKANER
ROBERT LUND
JENS KIEFER
HOTEL GRAND ELYSSÉE HAMBURG
ANNA MASON
GISELA UND ROLF NIEMEYER
MUSIK ALEXANDER - FRAU MEYER-WILL
ULRIKE HANTEL, CLEMENS STRUGALLA
BERND MEYER
ANNE MOHR
ALVA, LENE AND SEBASTIAN PEDERSEN
PIOTR POGORZAŁY
PHILIPP RUMPF
DR. GABOR SAJTHY
DR. MARK SAJTHY
DR. ÖRS SAJTHY
STEFAN SARATANU
NILS WÜLKER
JOACHIM WINZER
GARY FALCONE
REGINA GIBSON-BROOME
MARC SCHMIDT
ROBIN TAYLOR
NICO GAROFOLO
JESICA WOLFFE
SUBS – THORSTEN BIRK
BENJAMIN WÜPPER
CREATED WITH HP WORKSTATIONS
GEFÖRDERT VON DER FILMFÖRDERUNG HAMBURG-SCHLESWIG HOLSTEIN
© Till Nowak